Вт, 1.03.2022
Не хочется стыдиться, что во мне есть русская кровь, и чтобы своего происхождения стыдились мои русские друзья. Екатерина Певнева, журналист
Екатерина Певнева, журналист
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Режим ЧС в Латвии окончен. В каких случаях теперь нужно предоставлять ковид-сертификат?

Иллюстративное фото ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

С сегодняшнего дня, после окончания режима чрезвычайной ситуации, для получения ряда услуг по-прежнему требуется ковид-сертификат, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Условие предъявления сертификатов сохранено для публичных мероприятий в помещениях и услуг с повышенным риском распространения Covid-19 - посещения развлекательных мероприятий, дискотек, танцевальных клубов, заведений азартных игр, при получении услуг без масок, например, посещении спортивных занятий, получения косметических, оздоровительных услуг и посещения заведений общественного питания.

Танцы, хоровое пение и подобные мероприятия, а также спортивные мероприятия также считаются занятиями с высоким риском заражения Covid-19, поэтому участвовать в них можно только при наличии действительного сертификата о прививке или перенесенном заболевании.

При этом с 1 марта сертификат больше не требуется для входа в магазины площадью более 1500 кв. м. При этом сохраняется требование обеспечивать 15 квадратных метров площади на одного покупателя.

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Поправки также предусматривают, что предприятия могут по своему выбору предоставлять и другие услуги в зеленом режиме. Это не касается услуг, существенных для обеспечения прав человека, например, общественных услуг, почтовых услуг, услуг общественного транспорта, финансовых услуг.

Что касается работы, то с сегодняшнего дня отменяется обязательный ковид-сертификат, но сохраняется требование очной работы только с сертификатом, если работа связана с тесным контактом с людьми.

Сертификат также требуется для сотрудников, которые предоставляют основные услуги населению, непрерывность которых важна для общественного здоровья или безопасности. Это касается медиков, ежедневно работающих в тесном контакте с больными, работников социального ухода и мест лишения свободы, педагогов.

Работники, исполняющие свои обязанности в эпидемиологически безопасной среде, а именно, занятые оказанием развлекательных услуг, работающие в индустрии красоты, общественном питании и др., также обязаны иметь ковид-сертификат.

При этом работодатель вправе определять виды работы, которые должны выполняться в эпидемиологически безопасной среде, и работников, обязанных тестироваться на Covid-19.

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