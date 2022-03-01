TVNET объясняет ⟩ Российские военные выполняют преступные приказы. Отказаться не позволяет суровое наказание

Согласно 1-му пункту 42-й статьи Уголовного кодекса РФ, выполнение приказа или указания, который вредит защищаемым в Уголовном кодексе интересам, исключает наказание для исполнителя. Более того, ответственным будет тот, кто отдал противозаконный приказ.

Более того, выполняя незаконное распоряжение, уголовная ответственность по сути исключена, если исполнитель воспринял его как законное. В этом случае у уровня правовых знаний нет значения. Впрочем, преступными признаются осознанные действия исполнителя, если он знал о незаконности приказа. Что означает "знать"? Это означает, что человек ясно осознает, что приказ - незаконен.

Как и в России, и в Латвии исполнение преступного приказа или распоряжения оправдано лишь в случае, если человек не осознавал преступных характера приказала или распоряжения, и это не было очевидно. Однако есть одно важное различие:

В Латвии уголовная ответственность наступает, если совершены преступления против человечества и мира, военные преступления и геноцид.

Более того, лицо, не выполнившее преступный приказ или распоряжение, к уголовной ответственности не призывается. Из этого можно сделать вывод, что в Латвии законодательство по отношению к этому вопросу строже.

Комментируя российские законы, юрист Алексей Димитров допускает, что это больше относится к приказу совершить военные преступления, а не к участию в агрессивной войне.

"Солдат может не знать, что война агрессивна, - за это отвечают политики".

По отношению к непослушанию подход Латвии мягче, чем России. Согласно 335-му пункту, за открытый отказ выполнять приказ, если этим создан значительный вред, человеку грозит лишение свободы на срок до одного года. Максимум - 5 лет - грозит на непослушание в военное время или в условиях войны.

В России за отказ выполнять приказ, что привело к значительному вреду, грозит не один год, как в Латвии, а два. В свою очередь, какая уголовная ответственность будет за непослушание в военных условиях, неизвестно, так как это регулирует военный уголовный закон военного времени. Таким образом, теоретически этот срок может составлять как пять, так и десять лет.

За дезертирство наказание в России строже. За неразрешенное покидание отряда или службы, чтобы избежать военной службы, грозит до семи лет тюрьмы. Если это сделано с оружием или в группе лиц по предварительному сговору - десять лет тюрьмы.

В Латвии за оставление военной службы или не появление на ней, чтобы избежать активной службы, если это сделано в военное время или в исключительном состоянии, во время режима ЧС, объявленного из-за боевых условий, во время общественных беспорядков, в результате терроризма или вооруженного конфликта, грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Таким образом, теоретически российского солдата за дезертирство с оружием в Киеве могут приговорить к десяти годам тюрьмы.

Для сравнения, согласно 107-му пункту Уголовного кодекса РФ, за убийство в состоянии аффекта максимальный тюремный срок составляет три года.

Не считая национального законодательства, есть международные нормы, регулирующие поведение военных сил и предусматривающие ответственность за нарушение. Например, Женевская конвенция устанавливает стандарт международных прав по отношению к жертвам войны. Именно этот документ предусматривает, что репрессии к военнопленным или взятие в плен запрещено.