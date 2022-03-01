Росавиация предложила россиянам возвращаться домой из-за рубежа в том числе и через Латвию

"[Рекомендуется] использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и др.
Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Беларусь", - говорится в сообщении на сайте Росавиации.
Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы, отмечают в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ.