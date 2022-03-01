Вт, 1.03.2022
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Юрий Дудь, российский журналист

Росавиация предложила россиянам возвращаться домой из-за рубежа в том числе и через Латвию

Человек с чемоданом. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Росавиация предложила россиянам, находящимся в других странах, не ждать "гуманитарных рейсов", а искать альтернативные маршруты в Россию, в том числе и через Латвию, пишет "Медуза".

"[Рекомендуется] использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и др.

Использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта.

Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Беларусь", - говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы, отмечают в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ.

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