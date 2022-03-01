Хоккейные сборные России и Беларуси отстранили от всех турниров

Отмечается, что это решение принято до особого уведомления. На данный момент ИИХФ объявила, что Россия и Беларусь пропустят все турниры до сентября.

Сообщается, что ИИХФ приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой ИИХФ.

Таким образом, сборные России и Беларуси не выступят на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Финляндии. Издание Iltalehti сообщает, что Россию на чемпионате мира может заменить Австрия, а вместо сборной Беларуси выступит Франция.

Кроме того, Новосибирск и Омск лишены права проведения молодёжного чемпионата мира-2023, который должен был пройти в России с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. В ближайшее время начнутся переговоры по поиску нового места проведения соревнования.