"Жаль ребят". Карпин прокомментировал отстранение сборной России

"Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА - значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четвёрки определится на футбольном поле.

Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернётся на международную арену", - передаёт слова Карпина пресс-служба сборной России.

Напомним, решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от крупных турниров связано с ситуацией в Украине.

Российский футбольный союз (РФС) уже заявил, что не согласен с исключением сборных России и клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из международных соревнований и намерен на это отреагировать, направив документы в Спортивный арбитражный суд (CAS).

24 марта сборная России должна была сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Победитель этой пары должен был сыграть в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.