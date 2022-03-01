Майданов предрек расцвет российского кинематографа

Он отметил, что американские фильмы можно будет посмотреть в онлайн-кинотератрах, а если их заблокируют в России, то это нестрашно.

"То, что я вижу в американских фильмах, Россия там представлена не в лучшей форме - и люди российские, и армия. Многое, что касается России, Голливуд всегда показывает не в лучшем виде, поэтому проблемы не вижу. Без этого можно жить", - подчеркнул он.

Майданов не видит в этом проблемы и предлагает развивать российский кинематограф.

"Я не думаю, что это для нас большая трагедия. На войне как на войне. Будем развивать собственный кинематограф. Он и так у нас в приличном состоянии, будет еще лучше", - заметил артист.