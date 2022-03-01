Роскомнадзор начал массово блокировать российские порталы, рассказывающие о войне в Украине

Среди заблокированных порталов - tayga.info, которая сообщала, что так называемая военная операция на Донбассе - на самом деле полноценная война во всей Украине. Портал сообщал, что российские войска обстреливают Киев и другие города, что умирают гражданские жители, а также писал о санкциях против России и других связанных с войной вопросах.

Блокирован и независимый студенческий журнал DOXA, осудивший нападение Путина на Украину,

также он сообщал о том, что Россия ракетами обстреливает жилые дома и детсады по всей Украине, публиковал ссылки на официальные сайты учреждений власти Украины, на которых сообщалось о погибших российских солдатах, тогда как власти России о потерях молчат.

Ранее Роскомнадзор разослал десяти российским СМИ требования убрать "ложные новости" о действиях вооруженных сил РФ на территории Украины и начал расследование этого факта, предупредив о денежных штрафах до пяти миллионов рублей.

Роскомнадзор называет ложными новостями все материалы, в которых говорится об обстрелах российской армией украинских городов и гибели гражданских лиц,

а также материалы, в которых так называемая "военная операция" Владимира Путина называется нападением, вторжением или началом войны.

В частности, такое требование получили радиостанция "Эхо Москвы", порталы иноСМИ, "Медиазона", New Times, телеканал "Дождь", издания "Свободная пресса" и "Крым.Реалии", газета "Новая газета", издания "Журналист" и "Лениздат".