Вт, 1.03.2022
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  • Президенты восьми стран ЕС - за немедленную перспективу вступления Украины в ЕС. Левитс тоже

Президенты восьми стран ЕС - за немедленную перспективу вступления Украины в ЕС. Левитс тоже

Эгил Левитс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Президенты восьми стран-членов Европейского союза (ЕС) выступили в понедельник с совместным заявлением в поддержку быстрого выдвижения кандидатуры Украины в члены ЕС.

"Мы, президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении, твердо верим, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в Европейский союз", - говорится в заявлении.

"Поэтому мы призываем государства-члены Европейского союза заручиться самой высокой политической поддержкой Украины и позволить институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и открыть переговорный процесс", - говорится в заявлении.

"В этот критический момент мы вновь заявляем о нашей полной солидарности с Украиной и ее народом", - говорится в заявлении.

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