Президенты восьми стран ЕС - за немедленную перспективу вступления Украины в ЕС. Левитс тоже

"Мы, президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении, твердо верим, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в Европейский союз", - говорится в заявлении.

"Поэтому мы призываем государства-члены Европейского союза заручиться самой высокой политической поддержкой Украины и позволить институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и открыть переговорный процесс", - говорится в заявлении.