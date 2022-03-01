Вт, 1.03.2022
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Екатерина Певнева, журналист

Казакс: Санкции против России окажут влияние и на Латвию

Мартиньш Казакс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Санкции против России из-за ее вторжения на территорию Украины в краткосрочной перспективе окажут болезненное влияние и на экономику Латвии, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

"Эти санкции в краткосрочной перспективе, безусловно, болезненно затронут Латвию, но война несравненно более болезненна", - сказал президент Банка Латвии, отметив, что пока сложно точно прогнозировать это влияние.

По словам Казакса, в Латвии однозначно более длительно будет сохраняться высокая инфляция, чем первоначально ожидалось, в связи с ростом цен на энергоресурсы и подорожанием продуктов питания, так как Россия и Украина являются крупными мировыми производителями зерна.

В то же время он подчеркнул, что эффективные санкции болезненны для обеих сторон.

"Таких санкций, которые были бы болезненны только для одной стороны, не существует", - сказал президент Банка Латвии.

По его словам, хотя латвийские предприятия и пострадают от санкций, это никогда не будет столь же болезненно, как война.

"Отстаивая свою свободу, украинцы защищают и нас. Поэтому однозначно мы должны их поддержать", - сказал президент Банка Латвии.

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