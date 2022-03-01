Количество зарегистрированных случаев коронавируса снижается
На прошлой неделе количество зарегистрированных случаев Covid-19 сократилось на 5,6%, составив в среднем 9080 случаев в день, свидетельствуют данные Минздрава.
На прошлой неделе количество зарегистрированных случаев Covid-19 сократилось на 5,6%, составив в среднем 9080 случаев в день, свидетельствуют данные Минздрава.
4370 случаев (6,9%) были выявлены в результате скрининга работников образовательных учреждений и школьников, что на 11,1% меньше по сравнению с неделей ранее.
Больше всего новых случаев в результате скрининга выявлено среди детей в возрасте 10-14 лет - 1704. Еще 1356 случаев выявлено у детей в возрасте 6-9 лет, 799 случаев - в возрасте 15-19 лет.
В то же время количество тестов на Covid-19 уменьшилось на 9,6% - в среднем до 19 552 тестов в день. В целом за семь дней были выполнено 120 022 рутинных теста.
В свою очередь удельный вес позитивных результатов тестов за неделю вырос на 1,5% до 46,4%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 44,5%, свидетельствуют данные Минздрава.