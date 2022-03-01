Количество зарегистрированных случаев коронавируса снижается

4370 случаев (6,9%) были выявлены в результате скрининга работников образовательных учреждений и школьников, что на 11,1% меньше по сравнению с неделей ранее.

Больше всего новых случаев в результате скрининга выявлено среди детей в возрасте 10-14 лет - 1704. Еще 1356 случаев выявлено у детей в возрасте 6-9 лет, 799 случаев - в возрасте 15-19 лет.

Среди остального населения подтверждено 59 190 случаев коронавируса (93,1% общего количества), что на 5,2% меньше по сравнению с неделей ранее.

В то же время количество тестов на Covid-19 уменьшилось на 9,6% - в среднем до 19 552 тестов в день. В целом за семь дней были выполнено 120 022 рутинных теста.