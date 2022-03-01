За сутки выявлено 9524 новых случая Covid-19, скончались 17 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

7 из них не закончили курс вакцинации или не были вакцинированы, а 10 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3615 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5909 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6801,8 случая.

Всего вчера было сделано 19 333 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 49,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 662 644 жителей Латвии.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 5140 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1697 человек, из них 96 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился в Литве до 2873,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 47,2%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки в Литве было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.