Репортаж из Киева ⟩ Война в Украине все ближе подбирается к детям

Крупнейшая киевская детская больница перевела почти всех своих маленьких пациентов в бомбоубежище, в котором родителям из-за тесноты негде спать, пишет Rus.Postimees.
Шестилетний Андрей с почечной недостаточностью на пятый день после операции восстанавливается в бомбоубежище. По словам его 35-летнего отца Александра, мальчику очень быстро пришлось повзрослеть.
Александр говорит, что условия в бомбоубежище детской больницы отвечают военному времени: "Мы не жалуемся, поскольку врачи и медсестры делают невероятную работу. Мы все понимаем. Мы знаем, что все равно победим. Какими бы ни были наши потери, мы победим. Они еще заплатят за это".
Отец описал ситуацию, как они с сыном проводят время: "Конечно, он иногда играет на телефоне, но я много говорю с ним о жизни. Мы говорим о том, что сейчас происходит. О том, что он должен быстро повзрослеть и понять, что творится. Он в шесть лет станет взрослым".
По словам отца, Андрей очень хорошо понимает происходящее вокруг него, что идет война: "Ну, конечно, на уровне ребенка, но он относится ко всему этому серьезно".
Дети гибнут все больше
В нескольких кроватях от Андрея лежит 15-летняя Анжелика. В убежище она находится уже четыре дня. Ей проводят обследования, и она еще ждет диагноза. У нее удивительно хорошее настроение: "Условия тут даже хорошие, можно читать книги, играть в настольные игры". Проблема, по словам девочки, в том, что, поскольку больных детей много, а условия стесненные, она видит, как начинает уставать персонал больницы: "Никто же из нас не знает, как долго мы тут пробудем".
Кровати детской больницы расставлены в бомбоубежище вдоль стен узкого коридора, для передвижения имеется пространство чуть больше метра. Ставить кровати для родителей негде. Родители пытаются дремать у кроватей или в ногах, если помещаются.
С продвижением войны все большая нагрузка начинает появляться у больниц и врачей по всей Украине. Временный руководитель отделения неотложной помощи детской больницы Киева, анестезиолог Андрей Высоцкий сказал вчера днем, что, поскольку в ночь на понедельник на киевском фронте было относительно спокойно, врачи смогли поспать по четыре часа: "А прошлой ночью поспать удалось два часа".
Сначала, по словам Высоцкого, в больницы попадало мало пострадавших от военной деятельности детей. Вчера днем врачи реанимационного отделения боролись за жизнь 13-летнего мальчика, которому российские диверсанты два дня назад недалеко от центра Киева выстрелили в лицо.
Высоцкий говорит, что мальчика доставили в больницу в субботу вечером. По его словам, он был одним из многих, на кого российские диверсионные группы напали во время комендантского часа в одном с больницей районе. Он ехал в машине, в которой находились трое детей и двое взрослых.
Младший из детей - шестилетний мальчик - умер от потери крови по пути в больницу. У боровшегося вчера за жизнь 13-летнего мальчика пулевое ранение в лицо. Третий ребенок - 14-летняя девочка - получила ранение в руку, ее тоже прооперировали, но ее жизнь вне опасности. Погибший был ее братом, а тяжело раненный мальчик - ее родственник.
Находившихся в той же машине взрослых с пулевыми ранениями также доставили в больницу. "Диверсанты стреляли и по машине скорой помощи, которая везла их в больницу, - рассказал Высоцкий. - Несмотря на то, что на машине нарисованы большие красные кресты, по скорой помощи открыли огонь".
По состоянию на воскресенье в результате нападения на Украину от атак российской армии погибли как минимум 14 детей. "К сожалению, жертвы еще будут", - сказал руководитель больницы Владимир Жовнир. В крупнейшей киевской детской больнице, по его данным, вчера находились четыре ребенка, которые получили ранения в результате атак российской армии на Киев.
Всего же по состоянию на вчерашнее утро в больницах находилось около 200 детей, но койко-мест имеется 700. Всех, кого можно было, после начала войны отправили на домашнее лечение. В больнице оставили только тех, кого невозможно содержать дома, сказал Жовнир. В больницах, в свою очередь, тех, кого можно транспортировать, перевезли в бомбоубежище.
По словам руководителя больницы, врачам постоянно звонят и спрашивают, как во время войны можно достать детский инсулин или другие лекарства. В киевских аптеках большие очереди. "Спрашивают даже, где можно достать детское питание и молочный порошок", - говорит он.
Жовнир опасается, что в случае продолжения войны, особенно при ее обострении, скоро они не смогут оказывать детям нормальную медицинскую помощь. Сейчас всего еще должно хватать, но он привел в пример, что несколько дней назад в больнице должна была пройти операция по пересадке у одного ребенка с онкологией: "Родители нашли для своего ребенка донора в Польше, но он не смог сюда приехать и пересадку отложили. Сейчас, к сожалению, нашей главной задачей является то, как защитить детей от бомбовых атак".
К счастью, ни одна ракета пока в киевскую больницу не попала. По словам работников детской больницы, в последние дни на здании обнаружили и удалили семь ориентиров, нанесенных специальной краской. Это показывает, что киевские больницы являются потенциальными мишенями.
Киев готов к уличным боям
За пределами больниц Киев очень активно готовится к возможным уличным боям. В городе строят преграды, даже в центре. Эти объекты запрещено фотографировать и снимать.
Если армия воюет напрямую на фронте, то в городе сотни контрольно-пропускных пунктов охраняют десятки тысяч добровольцев. Их задача — проверять всех подозрительных личностей, чтобы выявлять действующих в городе российских диверсантов и наводчиков.
Одним из таких контрольно-пропускных пунктов недалеко от центра Киева руководит отсидевший пять лет в российской тюрьме политзаключенный режиссер Олег Сенцов, освобождения которого мировая общественность несколько лет требовала от президента Владимира Путина.
"Победа будет за нами, и мы не должны вести никаких переговоров с захватчиками или обсуждать прекращение перестрелок на условиях, которые предусматривают какую-то оккупацию Украины, - сказал Сенцов Postimees в тот день, когда в Беларуси начались украинско-российские переговоры. - Это невозможно после того, как ракетами бомбили жилые дома, открыли огонь по нашим детям и старикам. Это прямая агрессия, и агрессор должен быть уничтожен. Мы хотим капитуляции России. Победа, капитуляция и мир".
Товар смели в полок магазинов
После запрета на перемещения, который продолжался полтора суток, жители Киева в понедельник утром попали домой и начали пополнять продуктовые запасы.
После 20-минутной пешей прогулки и безуспешных попыток попасть в закрытые в основном магазины, сразу рядом с Майданом появился луч надежды, в виде открытого магазина. На улице стояла очередь из пары десятков человек, которых запускали внутрь по двое. Порядок у дверей поддерживали двое автоматчиков из числа добровольцев.
В то же время в магазине находились около 50 покупателей, которые сметали с полок все, что можно. В корзины или сумки летели макаронные и мясные изделия, колбаса, печение, мука, каши, кофе, консервы, водка и коньяк.
Посреди зала стояли уже пустые хлебные стеллажи. В холодильниках уже не было ничего из молочных продуктов, то же с яйцами и картофелем. Более радостная картина открывалась для любителей сладкого. Имелся выбор гигиенических средств.
Ценной валютой военного времени, естественно, являются табачные изделия. Быстрый взгляд на пустые полки не внушал оптимизма курильщикам, но выяснилось, что у продавщиц кое-что имеется в запасе. Кто смог отстоять двухчасовую очередь в кассу, курево получал. Сигареты скупали, естественно, блоками.
По странному стечению обстоятельств, нигде не было ценников. Как выяснилось позже, это вызвало у людей недовольство: цены на многие товары взлетели за грани разумного.