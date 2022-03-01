Репортаж из Киева ⟩ Война в Украине все ближе подбирается к детям

К счастью, ни одна ракета пока в киевскую больницу не попала. По словам работников детской больницы, в последние дни на здании обнаружили и удалили семь ориентиров, нанесенных специальной краской. Это показывает, что киевские больницы являются потенциальными мишенями.

Киев готов к уличным боям

За пределами больниц Киев очень активно готовится к возможным уличным боям. В городе строят преграды, даже в центре. Эти объекты запрещено фотографировать и снимать.

Если армия воюет напрямую на фронте, то в городе сотни контрольно-пропускных пунктов охраняют десятки тысяч добровольцев. Их задача — проверять всех подозрительных личностей, чтобы выявлять действующих в городе российских диверсантов и наводчиков.

Одним из таких контрольно-пропускных пунктов недалеко от центра Киева руководит отсидевший пять лет в российской тюрьме политзаключенный режиссер Олег Сенцов, освобождения которого мировая общественность несколько лет требовала от президента Владимира Путина.

"Победа будет за нами, и мы не должны вести никаких переговоров с захватчиками или обсуждать прекращение перестрелок на условиях, которые предусматривают какую-то оккупацию Украины, - сказал Сенцов Postimees в тот день, когда в Беларуси начались украинско-российские переговоры. - Это невозможно после того, как ракетами бомбили жилые дома, открыли огонь по нашим детям и старикам. Это прямая агрессия, и агрессор должен быть уничтожен. Мы хотим капитуляции России. Победа, капитуляция и мир".

Товар смели в полок магазинов

Товар с хлебных полок в магазинах центра Киева вчера смели под чистую. ФОТО: Margus Martin

После запрета на перемещения, который продолжался полтора суток, жители Киева в понедельник утром попали домой и начали пополнять продуктовые запасы.

После 20-минутной пешей прогулки и безуспешных попыток попасть в закрытые в основном магазины, сразу рядом с Майданом появился луч надежды, в виде открытого магазина. На улице стояла очередь из пары десятков человек, которых запускали внутрь по двое. Порядок у дверей поддерживали двое автоматчиков из числа добровольцев.

В то же время в магазине находились около 50 покупателей, которые сметали с полок все, что можно. В корзины или сумки летели макаронные и мясные изделия, колбаса, печение, мука, каши, кофе, консервы, водка и коньяк.

Посреди зала стояли уже пустые хлебные стеллажи. В холодильниках уже не было ничего из молочных продуктов, то же с яйцами и картофелем. Более радостная картина открывалась для любителей сладкого. Имелся выбор гигиенических средств.

Ценной валютой военного времени, естественно, являются табачные изделия. Быстрый взгляд на пустые полки не внушал оптимизма курильщикам, но выяснилось, что у продавщиц кое-что имеется в запасе. Кто смог отстоять двухчасовую очередь в кассу, курево получал. Сигареты скупали, естественно, блоками.

По странному стечению обстоятельств, нигде не было ценников. Как выяснилось позже, это вызвало у людей недовольство: цены на многие товары взлетели за грани разумного.

Маргус Мартин, Киев