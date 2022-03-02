Ср, 2.03.2022
Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это - не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Русские знали, куда стреляют. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Кто вам платит? ⟩ Что будет со всем русским в Латвии

Акция напротив посольства России в Латвии ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Эхо войны в Украине отчетливо слышно и в Латвии. Пока одни латвийцы собирают гуманитарную помощь и вывешивают украинские флаги на аватарках и домах, другие задумались об усилении всего национального. И русскоязычные в Латвии рискуют стать без вины виноватыми. Только потому, что у них с Путиным один родной язык. И, возможно, обида на Латвию. В эфире "Кто вам платит?" говорим о том, как сплотить общество сегодня, вместо того чтобы окончательно вытолкнуть местных русскоязычных в объятия агрессора.

Гости эфира:

  • Алла Демченко - уроженка Харькова, живет в Латвии;
  • Инна Плавока - главный редактор Chayka.lv, Даугавпилс;
  • Артем Липин - журналист RUS TVNET, русскоязычный в Латвии;
  • Борис Цилевич - депутат Сейма, "Согласие";
  • Юрис Розенвалдс - политолог;
  • Екатерина Горчинская - бывший заместитель главного редактора издания Kyiv Post, бывший исполнительный директор Hromadske.tv.

Говорим о том, что сейчас происходит в Украине, как на это реагируют в Латвии, почему сейчас раскол в обществе может только усилиться и почему инициативы Нацобъединения о запрете на русский язык и высказывания Консервативных о сносе памятника в Парке победы - худшее, что сейчас можно сделать для сплочения общества. Пишите комментарии, выходите в эфир, мы открыты. Мои контакты: erika.staskevica@tvnetgrupa.lv.

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