Кто вам платит? ⟩ Что будет со всем русским в Латвии

Эхо войны в Украине отчетливо слышно и в Латвии. Пока одни латвийцы собирают гуманитарную помощь и вывешивают украинские флаги на аватарках и домах, другие задумались об усилении всего национального. И русскоязычные в Латвии рискуют стать без вины виноватыми. Только потому, что у них с Путиным один родной язык. И, возможно, обида на Латвию. В эфире "Кто вам платит?" говорим о том, как сплотить общество сегодня, вместо того чтобы окончательно вытолкнуть местных русскоязычных в объятия агрессора.