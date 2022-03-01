ВИДЕО ⟩ Бриедис на русском языке обратился к украинскому народу

Напомним, Бриедис молчал с самого начала обострения ситуации в Украине, несмотря на то, что многие подписчики латвийского боксёра просили его высказаться. Накануне Бриедис прервал молчание и написал, что не будет занимать ни одну из сторон, воюющих в Украине.

В комментариях к этой записи многие подписчики боксёра раскритиковали его за отсутствие чёткой позиции, поэтому сегодня, 1 марта, Бриедис опубликовал видео, в котором ещё раз представил своё мнение.

"Всем привет! Читаю все ваши сообщения. Объяснение тем, кто не умеет читать, и тем, кто не понимает. Я не хотел высказывать своё мнение, но сказал, что я против войны. Этого оказалось недостаточно, и это обернулось против меня. На чьей ты стороне? Я на стороне Латвии", - объяснил Бриедис.

"Если говорить о том, что сейчас происходит в Украине и России, то я полностью против того, что моим друзьям и знакомым приходится воевать. Я против этого насилия. Я против того, что им приходится защищаться и бороться за себя, свою семью и детей", - добавил латвийский боксёр.

"Я против тех, кто воюет и кто приказывает отправляться на войну. Это самое страшное, что может произойти в нашем мире", - считает спортсмен.

Боксёр также призвал "не стричь всех русскоязычных под одну гребёнку". По словам Бриедиса, он знает о случаях, когда в какой-то стране, которую он не назвал, нападали на дольнобойщиков только за то, что у их автомобилей были российские регистрационные номера.

"Хочу передать украинскому народу - силы вам, выдержки. Вы очень сильные и всегда показываете себя с лучшей стороны. Поэтому, я надеюсь, это скоро закончится. Передаю вам силы и энергию, чтобы у вас по возможности скорее наступил мир и чтобы этот ужас закончился. Иду в храм, молюсь за вас, за все народы, чтобы пришёл разум и чтобы люди не воевали", - на русском языке обратился Бриедис к украинцам.