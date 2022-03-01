Франция: Санкции вызовут обрушение российской экономики
Франция во вторник сообщила, что введенные странами запада против России санкции вызовут обрушение российской экономики.
Франция во вторник сообщила, что введенные странами запада против России санкции вызовут обрушение российской экономики.
"Мы вызовем обрушение российской экономики", - заявил в интервью Franceinfo министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на следующий день после того, как Франция, Евросоюз и другие страны сообщили, что против России будут введены новые санкции.
Напомним, в понедельник после публикации в официальном издании ЕС вступили в силу санкции против приближенных к Владимиру Путину олигархов и пропагандистов, установленные в связи с агрессией России в Украине.
"Черный список" ЕС пополнен 26 физическими лицами и одним юридическим лицом, общее их число выросло соответственно до 696 и 56.