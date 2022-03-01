Франция: Санкции вызовут обрушение российской экономики

"Мы вызовем обрушение российской экономики", - заявил в интервью Franceinfo министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на следующий день после того, как Франция, Евросоюз и другие страны сообщили, что против России будут введены новые санкции.

Напомним, в понедельник после публикации в официальном издании ЕС вступили в силу санкции против приближенных к Владимиру Путину олигархов и пропагандистов, установленные в связи с агрессией России в Украине.