Вт, 1.03.2022
Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Франция: Санкции вызовут обрушение российской экономики

ФОТО: AFP/SCANPIX

Франция во вторник сообщила, что введенные странами запада против России санкции вызовут обрушение российской экономики.

"Мы вызовем обрушение российской экономики", - заявил в интервью Franceinfo министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на следующий день после того, как Франция, Евросоюз и другие страны сообщили, что против России будут введены новые санкции.

Напомним, в понедельник после публикации в официальном издании ЕС вступили в силу санкции против приближенных к Владимиру Путину олигархов и пропагандистов, установленные в связи с агрессией России в Украине.

"Черный список" ЕС пополнен 26 физическими лицами и одним юридическим лицом, общее их число выросло соответственно до 696 и 56.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back