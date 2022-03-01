Фото ⟩ Дипломаты бойкотировали речи Лаврова в Женеве

Дипломаты встали и покинули помещение, когда начала звучать ранее записанная на видео речь Лаврова. Таким образом, дипломаты выразили протест против начатой Россией войной в Украине.

Такая же ситуация возникла и на заседании совета ООН по правам человека.

Дипломаты в большом количестве покинули помещение, когда там включили речь Лаврова.

Лавров не посетил заседание совета в Женеве, так как отказался выполнять требования новых санкций.

Напомним, Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, тогда как Лавров хотел отправиться в Женеву на самолете правительства РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник пояснила,, что по этой причине российской делегации необходимо "оформить какие-то документы, который сейчас придумали страны ЕС для самолетов, подверженных санкциям".

Захарова отметила, что Россия не будет выполнять требования санкций и сообщила ,что обеспечение работы стран-участниц - это обязанность ООН.