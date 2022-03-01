Фото ⟩ Дипломаты бойкотировали речи Лаврова в Женеве
Посол Украины и дипломаты многих других стран во вторник бойкотировали речь главы МИД России Сергея Лаврова на Конференции по разоружению в Женеве.
Посол Украины и дипломаты многих других стран во вторник бойкотировали речь главы МИД России Сергея Лаврова на Конференции по разоружению в Женеве.
Дипломаты встали и покинули помещение, когда начала звучать ранее записанная на видео речь Лаврова. Таким образом, дипломаты выразили протест против начатой Россией войной в Украине.
Такая же ситуация возникла и на заседании совета ООН по правам человека.
Лавров не посетил заседание совета в Женеве, так как отказался выполнять требования новых санкций.
Напомним, Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, тогда как Лавров хотел отправиться в Женеву на самолете правительства РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник пояснила,, что по этой причине российской делегации необходимо "оформить какие-то документы, который сейчас придумали страны ЕС для самолетов, подверженных санкциям".
Захарова отметила, что Россия не будет выполнять требования санкций и сообщила ,что обеспечение работы стран-участниц - это обязанность ООН.
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