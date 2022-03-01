Информация о вторжении белорусских войск в Украину оказалась ложной

Пресс-служба оперативного командования "Север" сообщила, что присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируется уже третий день. Они маркируется буква "О". Также там добавили, что у белорусов слабый боевой дух и они не хотят воевать против украинцев.

Однако, независимый белорусский новостной портал "Наша Нива" утверждает, что нет фото или видео, которые подтверждали бы присутствие белорусов в Украине. Единственный источник - сам Кириллов.

Александр Лукашенко признал, что ракетные удары по территории Украины наносились с территории Беларуси.

Видеозаписи и фотоснимки со спутников также показывают, что российские войска вошли в Украину в том числе и с территории Беларуси, а белорусские силовые структуры никак этому не противодействовали.

Однако Лукашенко опровергает участие войск Беларуси в войне в Украине. На всех видео из Беларуси военная техника России имела символ V.