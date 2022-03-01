Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт без российских спортсменов

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации в Украине.

"Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников совет ISU согласился, что спортсмены, являющиеся членами ISU в России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой ISU. То же самое относится к официальным лицам из России и Беларуси", - говорится в официальном заявлении.

Таким образом, спортсмены не смогут принять участие в ближайших соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Следующим крупным турниром станет чемпионат мира по фигурному катанию во французском городе Монпелье, который запланирован на 21-27 марта