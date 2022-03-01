Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт без российских спортсменов
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации в Украине.
"Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников совет ISU согласился, что спортсмены, являющиеся членами ISU в России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой ISU. То же самое относится к официальным лицам из России и Беларуси", - говорится в официальном заявлении.
Таким образом, спортсмены не смогут принять участие в ближайших соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Следующим крупным турниром станет чемпионат мира по фигурному катанию во французском городе Монпелье, который запланирован на 21-27 марта
Чемпионат мира по шорт-треку пройдёт 18-20 марта в Канаде, а мировое первенство по конькобежному спорту в классическом многоборье пройдёт в норвежском Хамаре с 3 по 6 марта.