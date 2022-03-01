Нацобъединение хочет аннулировать ВНЖ большой части россиян

Соответствующие поправки к закону об иммиграции внесли депутаты НО Янис Домбрава, Рихард Колс, Эдвин Шноре, Янис Иесалниекс и Райвис Дзинтарс.

Поправки также предусматривают, что выдача видов на жительство гражданам России приостанавливается на неопределенный срок.

Что касается аннулирования видов на жительство, то законопроект предусматривает исключительные случаи, когда разрешения не аннулируются, если они выданы для очного обучения в аккредитованном учебном заведении, университете или колледже в Латвии, а также в связи с обменом студентами.

В этих случаях учащемуся/студенту будет разрешено завершить курс обучения, а также, в случае обмена учащимися или студентами, программу обмена. Вид на жительство будет аннулирован через три месяца после окончания курса обучения или программы обмена.

Также исключение предусмотрено, если лицо является должностным лицом предприятия конкретного типа, зарегистрированного в Коммерческом регистре, которому вид на жительство выдан на срок полномочий, не превышающий пяти лет.

Также будут исключения, если работодатель предоставит Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) мотивированное обоснование того, почему данный работник необходим для деятельности компании, если вид на жительство выдан для лечения и в других случаях, связанных с форс-мажором, важными личными причинами, интересами Латвийского государства или гуманитарными соображениями.

В исключительных случаях заявление о действительности вида на жительство необходимо будет подавать в PMLP, которое примет решение об аннулировании или сохранении вида на жительство после всесторонней оценки каждой конкретной ситуации.