Прямая трансляция ⟩ Прием украинских беженцев и жизнь после ЧС - что решило правительство

Кришьянис Кариньш заявил, что в обществе возникла растерянность от того, что происходит в мире, но нашим общим противником является режим президента России Владимира Путина, который жестоко вторгся в Украину, а не этнические русские. Он сказал, что оружие и ракеты, которые убивают ни в чем не повинных украинцев, не различают людей по признаку национальности или языка, на котором они говорят дома.