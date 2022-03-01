Вт, 1.03.2022
Почему так происходит - понятно: люди Путину уже давно не нужны Юрий Дудь, российский журналист
Юрий Дудь, российский журналист

Прямая трансляция ⟩ Прием украинских беженцев и жизнь после ЧС - что решило правительство

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ФОТО: Valsts kanceleja

Во вторник, 1 марта, прошло очередное заседание Кабинета министров. А сейчас на портале RUS TVNET можно посмотреть пресс-конференцию, которая состоялась после заседания.

В пресс-конференции участвуют:

  • премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • министр обороны Артис Пабрикс;
  • министр внутренних дел Мария Голубева.

Кришьянис Кариньш заявил, что в обществе возникла растерянность от того, что происходит в мире, но нашим общим противником является режим президента России Владимира Путина, который жестоко вторгся в Украину, а не этнические русские. Он сказал, что оружие и ракеты, которые убивают ни в чем не повинных украинцев, не различают людей по признаку национальности или языка, на котором они говорят дома.

Кариньш призвал людей проявлять свой патриотизм, не развязывая внутренние конфликты друг с другом, а вступая в Земессардзе и помогая народу Украины, например, жертвуя или принимая беженцев.

Премьер-министр подчеркнул, что общество не должно заниматься сортировкой людей, потому что все мы - патриоты Латвии.

Уже сообщалось, что с 1 марта в Латвии отменен режим чрезвычайной ситуации, установленный для борьбы с распространением Covid-19, и вступают в силу послабления в ряде требований эпидемиологической безопасности, предусматривается утвержденными Кабинетом министров поправками об объявлении режима чрезвычайной ситуации.

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