В некоторых больницах нет мест для Covid-больных

В течение недели на 3% увеличилось количество перепрофилированных для больных Covid-19 коек - с 1230 до 1263. Больные Covid-19 дополнительно размещаются также в отделениях других профилей и специализированных больницах.

В целом в настоящее время занято 76% мест для лечения больных Covid-19, а в отделениях интенсивной терапии - 65%.

В нескольких больницах, например, Елгавской больнице, Лудзенском медицинском центре и Талсинском филиале Северокурземской региональной больницы достигнуто максимальное заполнение мест для больных Covid-19.

Около 90% мест занято в больнице Страдиня, Тукумсской больнице, больнице "Гинтермуйжа", Стренчской психоневрологической больнице и Рижском центре психиатрии и наркологии.

100%-ное заполнение мест в интенсивной терапии достигнуто в Елгавской больнице, а меньше всего мест занято в Видземской больнице - 33%.