Счета тех лиц из России и Беларуси, которые находятся под санкциями, будут заморожены

Он сообщил, что не будет возможности осуществлять и получать платежи лицам, подпадающим под санкции, а также осуществлять платежи за товары и услуги, указанные в санкциях, проводить операции с финансовыми инструментами.

Санкции также введены в отношении ряда российских банков, что означает, что расчеты с этими банками производиться не будут. В то же время нормы о санкциях предусматривают возможность выдачи КРФК разрешений на осуществление платежей, если это связано с обеспечением основных потребностей лиц, таких как получение пенсий, уплата госпошлин, медицинские, коммунальные, юридические расходы и т. п.

С учетом того, что многие жители Латвии имеют связи с Россией и Беларусью, для обеспечения выполнения платежей, необходимых для удовлетворения основных потребностей физических лиц, КРФК выдаст финансовым учреждениям общее разрешение на осуществление таких платежей.

Если платеж лица не подпадает под действие общего разрешения, но по своей сути и характеру считается необходимым для обеспечения основных потребностей лица, лицо может обратиться в обслуживающий банк, а банк обратится с индивидуальным разрешением в КРФК.