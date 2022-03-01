Произошел первый обмен пленными между Россией и Украиной
Между Россией и Украиной состоялся первый обмен пленными. Об этом в своем Facebook рассказал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
Между Россией и Украиной состоялся первый обмен пленными. Об этом в своем Facebook рассказал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
"Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли пятерых наших мужчин из территориальной обороны на одного российского офицера военной полиции", - написал Живицкий.
К тексту прикреплены два видео, на которых виден, вероятно, один и тот же человек в камуфляжной форме. Мужчина называет себя Юрием Никитиным из Омска, 1997 года рождения.
Россия начала военное вторжение в Украину 24 февраля. Ранее о случаях обмена пленными между воюющими сторонами не сообщалось.