Произошел первый обмен пленными между Россией и Украиной

"Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли пятерых наших мужчин из территориальной обороны на одного российского офицера военной полиции", - написал Живицкий.

К тексту прикреплены два видео, на которых виден, вероятно, один и тот же человек в камуфляжной форме. Мужчина называет себя Юрием Никитиным из Омска, 1997 года рождения.