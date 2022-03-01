Вт, 1.03.2022
Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Произошел первый обмен пленными между Россией и Украиной

ФОТО: AP Photo/Petros Karadjias

Между Россией и Украиной состоялся первый обмен пленными. Об этом в своем Facebook рассказал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли пятерых наших мужчин из территориальной обороны на одного российского офицера военной полиции", - написал Живицкий.

К тексту прикреплены два видео, на которых виден, вероятно, один и тот же человек в камуфляжной форме. Мужчина называет себя Юрием Никитиным из Омска, 1997 года рождения.

Россия начала военное вторжение в Украину 24 февраля. Ранее о случаях обмена пленными между воюющими сторонами не сообщалось.

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