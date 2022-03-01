Евродепутат Иябс: Украина может войти в ЕС в течение 3-5 лет

Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС реально, и Украине теперь нужно дать четкую перспективу членства. По словам Иябса, присвоение Украине статуса кандидата в члены ЕС также окажет важную поддержку в защите украинцев от агрессора.

Политик отметил, что сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой формулировку о предоставлении Украине статуса кандидата слегка "разбавили" словами о "работе над вопросом" статуса кандидата в ЕС.

"Однако я считаю, что это достаточно хороший сигнал, но он мог бы быть более сильным, и я проголосовал за более сильную версию резолюции", - сказал он.

По словам Иябса, Украине можно было бы предоставить статус кандидата, хотя путь реформ в Украине не был идеальным и проблем у нее по-прежнему хватает.

Он напомнил о статье 49 Договора ЕС, в которой говорится, что любая европейская страна, уважающая ценности ЕС и приверженная их продвижению, может подать заявку на вступление в ЕС.

"Но сейчас Украина не только привержена поддержке и ценностям ЕС, но и защищает их ценой жизней своих граждан. Поэтому моральным и стратегическим долгом ЕС является ответить на призыв Украины", - сказал он.

Иябс отметил, что призыв Европарламента - это одно, его еще необходимо поддержать в Совете ЕС. Он подчеркнул, что предоставление статуса кандидата означает четкую перспективу членства и направление к достижению своей цели.

"Никто не говорит о том, что завтра утром Украина будет принята в члены, но это четкий сигнал о том, что Украина будет в ЕС", - сказал Иябс.

Говоря о том, за сколько лет Украина может стать членом ЕС, политик отметил, что, например, Латвии для этого потребовалось менее шести лет, а Турция является страной-кандидатом в ЕС с 1987 года. Идет процесс переговоров с потенциальными странами-членами ЕС, в ходе которых должны быть проведены реформы и законодательство приведено в соответствие с законодательством ЕС.

"На самом деле это довольно громоздкий процесс, но при наличии желания с обеих сторон это, безусловно, можно сделать в относительно обозримый период времени. Я думаю, что три-пять лет - это реалистичные сроки", - сказал латвийский евродепутат.