Ср, 2.03.2022
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Оярс Скудра, политолог

Зеленский представлен к наивысшей награде Латвии

Владимир Зеленский ФОТО: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

Капитул орденов сегодня на внеочередном заседании принял единогласное решение наградить президента Украины Владимира Зеленского Орденом Виестурса первого класса за защиту своей страны и земли, сообщила канцелярия президента.

"Орден Виестурса - наивысшая награда Латвии - присвоен президенту Украины за личную смелость и лидерство Владимира Зеленского в борьбе за защиту общих европейских ценностей, руководя героической борьбой всего украинского народа против агрессии России", - обосновала решение канцлер Капитула орденов Сармите Элерте.

Решение Капитула орденов принято согласно части четвертой статьи 21 Закона о государственных наградах. Эта статья предусматривает, что орденом Виестурса за особые заслуги в формировании межгосударственных отношений могут быть награждены и иностранные лидеры.

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