Зеленский представлен к наивысшей награде Латвии

"Орден Виестурса - наивысшая награда Латвии - присвоен президенту Украины за личную смелость и лидерство Владимира Зеленского в борьбе за защиту общих европейских ценностей, руководя героической борьбой всего украинского народа против агрессии России", - обосновала решение канцлер Капитула орденов Сармите Элерте.

Решение Капитула орденов принято согласно части четвертой статьи 21 Закона о государственных наградах. Эта статья предусматривает, что орденом Виестурса за особые заслуги в формировании межгосударственных отношений могут быть награждены и иностранные лидеры.