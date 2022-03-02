Как война Путина против Украины убивает рубль и экономику России

О масштабах возможной распродажи говорит то, что правительство РФ, по сообщению агентства "Интерфакс", 1 марта приняло решение выделить в 2022 году из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) 1 триллион рублей на скупку акций российских компаний (на начало февраля в фонде было 8,769 трлн рублей). Такие гигантские средства забронированы несмотря на то, что ЦБ РФ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги.

"Рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой"

Одних этих фактов достаточно для того, чтобы понять: уже на пятый день войны, сразу после выходных, российская экономика начала нести тяжелейшие потери. Их главная причина - международные финансово-экономические санкции, никогда еще не применявшиеся в таких масштабах против одной из стран "большой двадцатки" (G20). Эти санкции не идут ни в какое сравнение с теми, что были введены против России в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и развязанную ей войну в Донбассе.

"После введения столь обширных санкций рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой", - считает Фридрих Хайнеман из Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме. По его мнению, с валютной точки зрения Россия отброшена к началу 1990-х годов: "После российского нападения на Украину активы в России и рубль мгновенно обрели на финансовых рынках статус мусора".

Внимание многих СМИ сфокусировано на отключении примерно 70% российского банковского сектора от международной системы информирования о денежных переводах SWIFT, без услуг которой практически не осуществляются экспортно-импортные операции. Однако эксперты указывают, что еще более серьезной мерой может оказаться такой крайне необычный шаг, как замораживание зарубежных активов центрального банка столь крупной страны, как Россия.

Блокировка валютных резервов ЦБ РФ

"По всей видимости, теперь заблокированы две трети валютных резервов Центробанка", - считает эксперт по санкционным режимам Йонатан Хакенбройх из аналитического центра Европейский совет по международным отношениям (ECFR) в Берлине. Речь о тех золотовалютных резервах ЦБ РФ, которые к началу войны достигли рекордного объема в 643 млрд долларов США.

Ульрих Лойхтман, аналитик валютного рынка Commerzbank в Берлине, поясняет: "Из-за решения Запада заморозить валютные резервы российского Центробанка поставлена под вопрос часть тех активов, которые содействуют определению стоимости рубля". К тому же резко сузились практические возможности ЦБ РФ проводить валютные интервенции для стабилизации курса национальной денежной единицы.

Таким образом, за считанные дни Россия столкнулась с острым дефицитом иностранной валюты. Об этом убедительно свидетельствует подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля указ, имеющий целью изъять у российского бизнеса как можно больше валютных средств и одновременно запретить иностранным инвесторам выводить за рубеж заработанные на российском рынке деньги.

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