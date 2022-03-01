Генсек НАТО: мы оборонный альянс. Мы не ищем конфликта с Россией

Он отметил, что альянс отправляет Украине противотанковое вооружение, противовоздушные ракеты и боеприпасы, а государства-участники блока предоставили финансовую и гуманитарную помощь стоимостью в миллионы евро.

По словам Столтенберга, НАТО увеличило свое присутствие в воздухе, на земле и в море - более ста самолетов в 30 различных точках находятся в повышенной готовности, более 120 судов находятся в регионе от Балтийского до Средиземного моря, Великобритания, США и другие страны альянса отправляют союзникам восточного блока тысячи солдат.

"Мы верны 5 статье договора НАТО, и это означает, что мы защищаем каждый дюйм земли союзников. Безопасное удержание предотвращает конфликты и защищает мир. НАТО является оборонным альянсом. Мы не ищем конфликта с Россией. Наше послание президенту Путину звучит так: остановите войну. Выведите свои войска из Украины и задействуйте дипломатию", - сообщил Генеральный секретарь НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который посетил Эстонию вместе со Столтенбергом с официальным визитом, подчеркнул, что вооруженное вторжение НАТО в Украину не планируется.