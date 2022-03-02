Онлайн ⟩ В Латвию приехали сотни беженцев; Украина согласилась на переговоры. Война в Украине: день седьмой

Шум взрывов и звуки стрельбы - новая страшная реальность в Украине. В стране продолжается война. Сообщается, что Житомир подвергся обстрелу, есть погибшие и раненые. Поступают сообщения о взятии Херсона российскими войсками. RUS TVNET продолжает следить и собирать самое главное о событиях седьмого дня войны в режиме онлайн.

Минобороны РФ объявило о взятии Херсона

Минобороны РФ заявило, что вооруженные силы России взяли под полный контроль украинский город Херсон. "Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", - сказано в сообщении ведомства.

Житомир подвергся обстрелу, есть погибшие

Двое мирных жителей погибли и три человека ранены в результате массированного воздушного обстрела Житомира, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Некоторые жители находятся под завалами разрушенных зданий. Точных данных пока нет, спасатели приступили к разбору завалов.

По данным ГСЧС, в ходе обстрела пострадали по меньшей мере 10 жилых домов и здание больницы, сообщает Русская служба BBC.

"Путин сильно просчитался": Байден в обращении к Конгрессу поддержал Украину

Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу "О положении страны" (State of the Union). Главное:

США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России.

Войска США не вовлечены и никогда не будут вовлечены в конфликт с российскими войсками в Украине.

США и их союзники обеспечат военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине более чем на 1 миллиард долларов.

При министерстве юстиции США будет работать специальная группа, которая будет расследовать "преступления российских олигархов".

Байден: США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России

Джо Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России, пишет "Медуза".

Россия пока не заявляла, как она собирается реагировать на запрет США.

Как сообщалось, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Европейский союз закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран мира, в том числе Латвии.

Латвийская авиакомпания airBaltic из-за повышенного риска и ограничений отменила рейсы в Россию до конца мая 2022 года.

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Евросоюз отключает от системы SWIFT семь российских банков - ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Информация об этом опубликована в Официальном журнале ЕС.

Решение начнет действовать с 12 марта.

Кроме того, Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро.

Переговоры между Украиной и РФ: второй раунд пройдет сегодня вечером

Состав делегаций не изменится.

Первый раунд переговоров прошел два дня назад, в понедельник. По итогам обе стороны конфликта сдержанно высказывались о возможном прогрессе.

При этом сегодня же МИД Украины заявил, что не знает, когда ожидать второго тура переговоров.

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