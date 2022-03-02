Онлайн ⟩ Житомир подвергся обстрелу. США закроют небо для России. Война в Украине. День седьмой

Шум взрывов и звуки стрельбы - новая страшная реальность в Украине. В стране продолжается война. Сообщается, что Житомир подвергся обстрелу, есть погибшие и раненые. RUS TVNET продолжает следить и собирать самое главное о событиях седьмого дня войны в режиме онлайн.

Житомир подвергся обстрелу, есть погибшие

Двое мирных жителей погибли и три человека ранены в результате массированного воздушного обстрела Житомира, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Некоторые жители находятся под завалами разрушенных зданий. Точных данных пока нет, спасатели приступили к разбору завалов.

По данным ГСЧС, в ходе обстрела пострадали по меньшей мере 10 жилых домов и здание больницы, сообщает Русская служба BBC.

Слушания в Гааге по иску Украины назначены на 7-8 марта

Международный суд ООН в Гааге назначил на 7-8 марта слушания по иску Украины против России, пишет Русская служба BBC.

Иск был подан украинской стороной в минувшее воскресенье. В нем Киев просит привлечь Россию к ответственности в частности, за искажение понятия "геноцид" для оправдания агрессии против Украины.

США закроют свое воздушное пространство для самолетов из России

США собираются закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России, пишет "Медуза" со ссылкой на Wall Street Journal.

Ранее такое решение приняли все страны Евросоюз и Канада.

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