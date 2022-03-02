1 марта 2022 года. Вид на площадь возле мэрии Харькова, разрушенной в результате обстрела российских войск. Центральная площадь второго по величине города Украины Харькова подверглась обстрелу со стороны наступающих российских войск, которые попали в здание местной администрации, сообщил губернатор области Олег Синегубов. Харьков, в основном русскоязычный город недалеко от границы с Россией, имеет население около 1,4 миллиона человек. (ФОТО: Сергей БОБОК/AFP)

1 марта 2022 года. Вид на площадь возле мэрии Харькова, разрушенной в результате обстрела российских войск. Центральная площадь второго по величине города Украины Харькова подверглась обстрелу со стороны наступающих российских войск, которые попали в здание местной администрации, сообщил губернатор области Олег Синегубов. Харьков, в основном русскоязычный город недалеко от границы с Россией, имеет население около 1,4 миллиона человек. (ФОТО: Сергей БОБОК/AFP) ФОТО: SERGEY BOBOK

"Папа римский так не верит в Бога, как сегодня мы верим в нашу украинскую армию", - говорит Антон Семенов. В настоящее время он находится в Харькове, втором по величине городе Украины, который 1 марта неоднократно подвергался обстрелу российской армией, в том числе запускались ракеты по мирным жителям. Сколько человек погибло, пока неизвестно, но ясно, что их несколько десятков.

Когда я впервые звоню Антону Семенову во вторник вечером, он находится в подъезде 12-этажного дома, потому что только что услышал сирену и где-то снаружи раздаются выстрелы. По его словам, в коридоре, среди бетонных стен, безопаснее, чем в соседнем подвале, где от обстрелов оккупантов прячутся другие люди. Через два часа он уже в своей квартире, в районе недалеко от центра города. Он, как и весь Харьков, только что подвергся массивному нападению. Очередному. Город, который раньше вечерами был освещен, погружен в полную темноту. Харьков уже шестой день находится под перекрестным огнем войны, но мой собеседник убежден, что город не сдастся.

Антон - IT-специалист, директор по инновациям в компании Stratex и представитель инициативы Manabalss в Украине. Когда Антон рассказывает о том, что происходит в Украине, в его голосе звучит то самое стоическое спокойствие, которое весь мир видел в украинцах в последние дни.

ФОТО: Из личного архива

24 февраля, 3:55. Антон проснулся, пошел на кухню, выпил воды, вернулся в спальню и включил телефон, чтобы проверить новостную ленту. За окном в ночном небе он заметил маленький желтый шарик, почти как точка. Потом еще один и еще...

"Что это? Салют?" - подумал он с удивлением, и сразу же раздался страшный шум.

Окна и стены дома затряслись. Преступный режим России начал обстрел жилых кварталов города. Стреляли по военной инфраструктуре, военным частям, рядам танков в окрестностях Харькова. Стрельба переросла в настоящие ужасы войны, которые продолжаются уже неделю, становясь реальностью, в которой сейчас живут миллионы украинцев.

Около 8:00 утра во вторник ракета попала в центральную площадь города - площадь Свободы, в результате чего погибли 10 человек из администрации города и несколько мирных жителей. "Сколько людей погибло, неизвестно… цифры называть не хочу, но обстрелы значительные. Здесь действительно бомбят жилые кварталы", - говорит он.

"Это значит, что Путин… Я даже не хочу произносить его имя… Он вообще не человек, он просто сумасшедший. Это геноцид и военное преступление".

Нет, Харьков сейчас не пустует. По его словам, многие уехали из города, но многие остались. В Харькове проживает более 1,4 млн человек.

"Людей рвут на части", - продолжает Антон. В понедельник женщине, которая шла по улице от станции метро, оторвало ногу при обстреле, но она выжила. Хочется надеяться. Другая женщина находилась в квартире 16-этажного дома, в которую попала ракета, она погибла. Брат Антона увез обеих матерей в небольшой городок в 300 км от Харькова. Однако и там люди не могут чувствовать себя в безопасности. "Там сегодня ракета попала в кафе - в тот момент по улице шла женщина с ребенком. Они погибли", - продолжает Антон.

Сирена звучит чаще днем, чем ночью, когда относительно спокойно. "Накануне ночь была спокойной. Сирена звучала с десяти вечера до полуночи, а затем в восемь утра", - рассказывает он. Когда звучит сирена, которая сообщает об очередной атаке на мирных жителей, Антон выходит в коридор в центре здания. "Вокруг несущие бетонные стены. Если в здание попадет ракета, она нас не достанет.

Так называемое убежище представляет собой простой подвал, непригодный для защиты от стрельбы из тяжелой артиллерии. Братское кладбище и все...

В нем нет автономной вентиляции и нескольких выходов", - рассказывает житель Харькова.

В 10 минутах ходьбы от дома Антона находится станция метро, где уже несколько дней живут многие харьковчане. Антон говорит, что они спят в вагонах - кто на скамейках, кто на полу. Там есть электричество, вода, туалеты. "Наш город всегда был очень красив по вечерам - все было освещено, а сейчас город погружен во тьму, в окнах также не горит свет".

Днем в городе работают несколько магазинов и аптек. Антон Семенов говорит, что днем ​​на улице можно увидеть брошенных собак, оставленных в спешке уехавшими из города хозяевами, и это тоже очень печально.

Его сосед оставляет свою собаку дома, когда уходит в убежище в подвале. Когда животное слышит выстрелы, оно постоянно лает.

Хотя... В последние дни собачка уже не так сильно реагирует на шум войны за окном.

"Одно могу сказать точно: благодаря войне украинская нация стала более сплоченной и сильной, чем когда-либо. Мы показали, что можем помочь себе и Европе", - говорит Антон. Он отметил, что сейчас даже не нанимают добровольцев, потому что их гораздо больше, чем оружия. Он говорит, что украинцы благодарны европейским странам, которые помогают техникой, оружием, и тем добровольцам, которые готовы помочь украинскому народу.