США собираются закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России
США собираются закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России, пишет "Медуза" со ссылкой на Wall Street Journal.
США собираются закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России, пишет "Медуза" со ссылкой на Wall Street Journal.
Как сообщалось, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Европейский союз закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран мира, в том числе Латвии.
Латвийская авиакомпания airBaltic из-за повышенного риска и ограничений отменила рейсы в Россию до конца мая 2022 года.