США собираются закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России

Как сообщалось, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Европейский союз закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран мира, в том числе Латвии.