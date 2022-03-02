Ср, 2.03.2022
Мы не ищем конфликта с Россией. Наше послание президенту Путину звучит так: остановите войну. Выведите свои войска из Украины и задействуйте дипломатию. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

США собираются закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/Scanpics

США собираются закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России, пишет "Медуза" со ссылкой на Wall Street Journal.

Как сообщалось, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Европейский союз закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран мира, в том числе Латвии.

Латвийская авиакомпания airBaltic из-за повышенного риска и ограничений отменила рейсы в Россию до конца мая 2022 года.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back