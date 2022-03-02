Поступают сообщения о взятии Херсона российскими войсками
Российские войска захватили речной порт и железнодорожный вокзал в Херсоне, заявил мэр города Игорь Колыхав.
Российские войска захватили речной порт и железнодорожный вокзал в Херсоне, заявил мэр города Игорь Колыхав.
По некоторым сообщениям, российские войска заняли Херсон. Мэр города просит центральное правительство и гуманитарные организации прислать в город медикаменты и продовольствие, а также эвакуировать раненых, пишет Русская служба BBC.
Представитель городского совета сообщил изданию, что в ходе боев за город с украинской стороны погибли около 200 человек, в том числе мирные жители.
Ранее сообщалось, что российские войска начали штурм Херсона. Российские оккупационные силы во вторник обстреливали жилые кварталы Херсона, в городе происходили уличные бои. В городе загорелось здание Службы безопасности Украины после выстрела российского танка.