Поступают сообщения о взятии Херсона российскими войсками

По некоторым сообщениям, российские войска заняли Херсон. Мэр города просит центральное правительство и гуманитарные организации прислать в город медикаменты и продовольствие, а также эвакуировать раненых, пишет Русская служба BBC.

Представитель городского совета сообщил изданию, что в ходе боев за город с украинской стороны погибли около 200 человек, в том числе мирные жители.