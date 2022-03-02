Ср, 2.03.2022
Не хочется стыдиться, что во мне есть русская кровь, и чтобы своего происхождения стыдились мои русские друзья. Екатерина Певнева, журналист
Екатерина Певнева, журналист

Поступают сообщения о взятии Херсона российскими войсками

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российские войска захватили речной порт и железнодорожный вокзал в Херсоне, заявил мэр города Игорь Колыхав.

По некоторым сообщениям, российские войска заняли Херсон. Мэр города просит центральное правительство и гуманитарные организации прислать в город медикаменты и продовольствие, а также эвакуировать раненых, пишет Русская служба BBC.

Представитель городского совета сообщил изданию, что в ходе боев за город с украинской стороны погибли около 200 человек, в том числе мирные жители.

Ранее сообщалось, что российские войска начали штурм Херсона. Российские оккупационные силы во вторник обстреливали жилые кварталы Херсона, в городе происходили уличные бои. В городе загорелось здание Службы безопасности Украины после выстрела российского танка.

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