"Диалог - единственный способ остановить войну". Китай может стать посредником между Украиной и Россией

Китайские власти заявили, что министр иностранных дел Китая Ван И в первом, с начала войны, телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой сказал, что "Пекин сожалеет о начале войны" и выразил "серьезную обеспокоенность ущербом, нанесенным гражданскому населению".

Китайское государственное телевидение сообщает, что Кулеба призвал Китай использовать свое влияние и выступить посредником в поиске дипломатического решения конфликта с Россией.

В МИД КНР указывают, что звонок был инициирован украинской стороной. Два министра также обсудили, как эвакуировать из Украины более 6000 граждан Китая.

"Украина хочет укрепить коммуникацию с Китаем и не возражает, если Китай сыграет роль посредника в заключении режима прекращения огня", - говорит Дмитрий Кулеба.

В ходе беседы глава МИД КНР подтвердил, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. А также отметил стратегический характер двусторонних отношений. Министр КНР подчеркнул, что Китай готов приложить все усилия для прекращения войны на территории Украины дипломатическим путем, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето.

Дмитрий Кулеба, со своей стороны, отметил тот факт, что Китай дистанцировался от решения президента России Владимира Путина начать военную операцию.

Телефонный разговор произошел в то время, когда российская армия бомбила второй по величине город Украины, Харьков, сбросив бомбу на местную администрацию во вторник утром, 1 марта, убив 10 мирных жителей.

Западные страны проявляют солидарность с Украиной, оказывая давление на Россию с помощью санкций. Китай, со своей стороны, выступает против ведения санкций, подчеркивая, что "диалог — единственный способ прекратить боевые действия". Китай внимательно следит за конфликтом, и Ван И призвал объективно взглянуть на действия России против своего соседа. Ван сказал, что "безопасность в одной стране не должна быть за счет безопасности в другой", а региональная безопасность "не может быть достигнута за счет расширения военных блоков".

"Китай пытается сохранять сбалансированную позицию, выступая на стороне "интересов национальной безопасности" России, но в то же время не сжигая мосты с Западом.