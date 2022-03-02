Ср, 2.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

В Латвии ограничат работу odnoklassniki.ru

ФОТО: SCANPIX

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить в Латвии раздел прямых трансляций (Live) российской социальной сети Odnoklassniki.ru, сообщил председатель NEPLP Ивар Аболиньш.

Решение принято после обнаружения нарушений запрета на ретрансляцию - в указанном разделе транслировался контент запрещенных в Латвии пропагандистских каналов, в том числе "Россия 24".

Пока решение NEPLP распространяется только на раздел Live, но в случае попытки обойти данный запрет может быть принято решение о полной блокировке ok.ru в Латвии.

Ранее NEPLP запретил ретрансляцию ряда российских пропагандистских каналов в Латвии.

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