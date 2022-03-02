В Латвии ограничат работу odnoklassniki.ru
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить в Латвии раздел прямых трансляций (Live) российской социальной сети Odnoklassniki.ru, сообщил председатель NEPLP Ивар Аболиньш.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить в Латвии раздел прямых трансляций (Live) российской социальной сети Odnoklassniki.ru, сообщил председатель NEPLP Ивар Аболиньш.
Решение принято после обнаружения нарушений запрета на ретрансляцию - в указанном разделе транслировался контент запрещенных в Латвии пропагандистских каналов, в том числе "Россия 24".
Пока решение NEPLP распространяется только на раздел Live, но в случае попытки обойти данный запрет может быть принято решение о полной блокировке ok.ru в Латвии.
Ранее NEPLP запретил ретрансляцию ряда российских пропагандистских каналов в Латвии.