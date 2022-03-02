За сутки от Covid-19 в Латвии умерли 28 человек

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

пять человек в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

семь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

восемь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

шесть человек в возрасте от 90 до 99 лет.

16 из них не закончили курс вакцинации или не были вакцинированы, а 12 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3846 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6728 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6756,8 случая.

Всего вчера было сделано 22 016 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 48,0%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 673 218 жителей Латвии, скончались 5243 человека.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за сутки уменьшилось с 1275 до 1235 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

За сутки госпитализированы 158 пациентов с Covid-19, выписаны 189 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 613 человек, из них у 548 среднетяжелое течение заболевания, состояние 65 человек - тяжелое.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 6993 новых случая заражения коронавирусом, скончались 10 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1612 человек, из них 84 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 913 тыс. человек, умерло 8418 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей Литвы уменьшился и составил 2790 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 47,1%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний в Литве постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.