Фуры разворачивают на погранпунктах: "Северсталь" прекратила экспорт в Европу
Российская сталелитейная компания "Северсталь" полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС, пишет "Коммерсантъ".
Российская сталелитейная компания "Северсталь" полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС, пишет "Коммерсантъ".
Источник, близкий к компании, подтвердил "Интерфаксу", что отгрузка металла европейским клиентам - как компаниям, так и трейдерам - полностью остановлена.
Еще один собеседник агентства рассказал, что "весь автотранспорт, который на момент объявления санкционного списка был в пути, разворачивали где застали - и на погранпунктах, и у складских ворот клиентов".
В "Северстали" отказались от комментариев, отметив, что компания "изучает различные варианты" переориентации европейских объемов на другие экспортные направления, в том числе в страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока.
Как сообщалось, в последний день февраля целая группа крупнейших российских бизнесменов была включена в "черный список" Евросоюза, в том числе и владелец "Северстали" Алексей Мордашов.
По итогам 2021 года около 47% выручки "Северстали" пришлось на продажи на экспортные рынки, в том числе более 30% - на европейский рынок.
В Латвии "Северстали" принадлежит предприятие по оптовой торговле металлами и продукцией металлообработки Severstal Distribution.