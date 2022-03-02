Фуры разворачивают на погранпунктах: "Северсталь" прекратила экспорт в Европу

Источник, близкий к компании, подтвердил "Интерфаксу", что отгрузка металла европейским клиентам - как компаниям, так и трейдерам - полностью остановлена.

Еще один собеседник агентства рассказал, что "весь автотранспорт, который на момент объявления санкционного списка был в пути, разворачивали где застали - и на погранпунктах, и у складских ворот клиентов".

В "Северстали" отказались от комментариев, отметив, что компания "изучает различные варианты" переориентации европейских объемов на другие экспортные направления, в том числе в страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока.

Как сообщалось, в последний день февраля целая группа крупнейших российских бизнесменов была включена в "черный список" Евросоюза, в том числе и владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

По итогам 2021 года около 47% выручки "Северстали" пришлось на продажи на экспортные рынки, в том числе более 30% - на европейский рынок.