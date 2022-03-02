Видео ⟩ Вор в Улброке со специальной сумкой "чистил" полки с алкоголем

Из магазина исчезли коньяк, ром и виски. Днем в супермаркет зашел мужчина, который, скорее всего, заранее выбрал этот магазин. Притворившись покупателем, он подошел к полкам с алкоголем. В большую заранее подготовленную сумку мужчина сложил бутылки определенной марки, не спеша прошел мимо кассы и вышел из магазина.

Сотрудники магазина заметили нарушение и сразу же сообщили о происшествии в полицию. Городские камеры несколько раз фиксировали нарушителя. Подозревая, что вор вскоре сядет в автобус, сотрудники полиции действовали без всякого промедления.

Полицейские удостоверились в том, что у мужчины с собой украденные из магазина алкогольные напитки. У него нашли и специально сконструированный пакет из фольги, предназначенный для обмана систем безопасности магазина путем подавления сигнала штрихкода. Еще одним признаком того, что задержанный готовился к преступлению, была вторая куртка, чтобы он мог переодеться и скрыться от полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)