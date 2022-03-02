Кариньш: Нельзя закрывать двери Латвии для всех россиян

Он подчеркнул, что быть русским не обязательно означает поддерживать президента России Владимира Путина, и об этом следует помнить всем, в том числе при общении с русскими, проживающими в Латвии.

На вопрос, не пора ли Латвии аннулировать большинство постоянных видов на жительство, выданных гражданам России, и предотвратить их выдачу в будущем, Кариньш ответил отрицательно. Он пояснил, что тем самым будут лишены возможности жить в Латвии люди, которые не могут жить в России из-за путинского режима.

"Отнять у всех? Я не думаю, что это правильно. Такие высказывания побуждают людей искать врага, и в мировой истории это никогда не кончалось хорошо. Скорее, мы протягиваем руку и помогаем тем людям, которые, возможно, годами ошибочно ставили на одну доску российский патриотизм и поддержку Путина", - сказал премьер.

По его словам, вид на жительство в Латвии или другой демократической стране может дать гражданину России, ранее поддерживавшему Путина, возможность "перейти на сторону разума", и такой возможности нельзя лишать, наоборот, этим людям нужно протянуть руку помощи, а не начинать с осуждения.