"Сбербанк" уходит с европейского рынка

"В сложившихся обстоятельствах "Сбербанк" принял решение уйти с европейского рынка", - говорится в сообщении банка, распространенном российскими информационными агентствами.

Также в дочерних подразделениях банка в Европе наблюдается крайне большой отток вкладов. Кроме этого есть угроза безопасности работников и работе отделений, пояснили в "Сбербанке".

Тем временем Европейский центральный банк во вторник, 1 марта, заявил, что дочерняя компания "Сбербанка", Sberbank Europe AG, будет ликвидирована, а подразделения в Хорватии и Словении проданы местным банкам.

Соединенные Штаты ввели санкции против "Сбербанка" 24 февраля в связи с агрессией России в Украине, не позволив ему проводить транзакции через финансовую систему США.

Европейский центральный банк уже предупредил, что Sberbank Europe AG грозит банкротство, поскольку вкладчики забирают из банка деньги.