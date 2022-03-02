"Сбербанк" уходит с европейского рынка
"Сбербанк" - крупнейший российский банк в среду, 2 марта, заявил, что уходит с рынка стран Европы из-за введенных против него санкций в связи с нападением России на Украину.
"Сбербанк" - крупнейший российский банк в среду, 2 марта, заявил, что уходит с рынка стран Европы из-за введенных против него санкций в связи с нападением России на Украину.
"В сложившихся обстоятельствах "Сбербанк" принял решение уйти с европейского рынка", - говорится в сообщении банка, распространенном российскими информационными агентствами.
Тем временем Европейский центральный банк во вторник, 1 марта, заявил, что дочерняя компания "Сбербанка", Sberbank Europe AG, будет ликвидирована, а подразделения в Хорватии и Словении проданы местным банкам.
Соединенные Штаты ввели санкции против "Сбербанка" 24 февраля в связи с агрессией России в Украине, не позволив ему проводить транзакции через финансовую систему США.
Европейский центральный банк уже предупредил, что Sberbank Europe AG грозит банкротство, поскольку вкладчики забирают из банка деньги.
"Сбербанк" - крупнейший банк в России. Государству принадлежит 50% + 1 акция.