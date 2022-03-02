Ср, 2.03.2022
Если на этой неделе война продолжится, а Киев не будет взят, то экономические санкции могут стать еще жестче и удар по российской экономике может быть сокрушительным. Оярс Скудра, политолог
Оярс Скудра, политолог

Фото ⟩ RNP не так повесил флаг в поддержку Украины. Все было исправлено, украинцам предлагают работу
Дополнено в 20:18

Сегодня, 2 марта, центр обслуживания клиентов Rīgas namu pārvaldnieks на улице Мартиня, 7, украшал флаг в поддержку Украины. Правда, порядок цветов на нем был напутан. 

Флаг Украины представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней - синего и нижней - желтого цвета. На флаге со снимка явно перепутаны цвета. 

ФОТО: Очевидец RUS TVNET

Фото было сделано примерно в 10 утра. Очевидец сообщил RUS TVNET, что оповестил участок, что они "не туда воюют". 

Как сообщили RUS TVNET в Rīgas namu pārvaldnieks, это случилось в результате человеческой ошибки из-за большого объема работы.

"Сейчас нам очень не хватает рабочей силы, именно дворников, одна из многих обязанностей которых - размещение флагов", - заявили в компании.

Там отметили, что флаг неправильно повести с утра, и уже в ближайшие часы все было приведено в порядок.

ФОТО: RNP

В Rīgas namu pārvaldnieks сообщили, что предприятие выражает публичную поддержку Украине, полностью осуждая агрессию и войну со стороны России.

Кроме того, предприятие готово предложить работу беженцам из Украины, приехавшим в Латвию. Так, на работу могут рассчитывать инженеры, сантехники, электрики и представители других профессий.

Предприятие призывает отменить для граждан Украины требования знания государственного языка, необходимые всем, кто трудоустроен в государственных и мунипальных учреждениях. На данный момент вRNP доступны десятки рабочих мест, которые можно предложить украинцам, вынужденно покинувшим свою родину.

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