Фото ⟩ RNP не так повесил флаг в поддержку Украины. Все было исправлено, украинцам предлагают работу

Флаг Украины представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней - синего и нижней - желтого цвета. На флаге со снимка явно перепутаны цвета.
Фото было сделано примерно в 10 утра. Очевидец сообщил RUS TVNET, что оповестил участок, что они "не туда воюют".
Как сообщили RUS TVNET в Rīgas namu pārvaldnieks, это случилось в результате человеческой ошибки из-за большого объема работы.
"Сейчас нам очень не хватает рабочей силы, именно дворников, одна из многих обязанностей которых - размещение флагов", - заявили в компании.
Там отметили, что флаг неправильно повести с утра, и уже в ближайшие часы все было приведено в порядок.
В Rīgas namu pārvaldnieks сообщили, что предприятие выражает публичную поддержку Украине, полностью осуждая агрессию и войну со стороны России.
Кроме того, предприятие готово предложить работу беженцам из Украины, приехавшим в Латвию. Так, на работу могут рассчитывать инженеры, сантехники, электрики и представители других профессий.
Предприятие призывает отменить для граждан Украины требования знания государственного языка, необходимые всем, кто трудоустроен в государственных и мунипальных учреждениях. На данный момент вRNP доступны десятки рабочих мест, которые можно предложить украинцам, вынужденно покинувшим свою родину.