Фото ⟩ RNP не так повесил флаг в поддержку Украины. Все было исправлено, украинцам предлагают работу

Флаг Украины представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней - синего и нижней - желтого цвета. На флаге со снимка явно перепутаны цвета.

ФОТО: Очевидец RUS TVNET

Фото было сделано примерно в 10 утра. Очевидец сообщил RUS TVNET, что оповестил участок, что они "не туда воюют".

Как сообщили RUS TVNET в Rīgas namu pārvaldnieks, это случилось в результате человеческой ошибки из-за большого объема работы.

"Сейчас нам очень не хватает рабочей силы, именно дворников, одна из многих обязанностей которых - размещение флагов", - заявили в компании.

Там отметили, что флаг неправильно повести с утра, и уже в ближайшие часы все было приведено в порядок.

ФОТО: RNP

В Rīgas namu pārvaldnieks сообщили, что предприятие выражает публичную поддержку Украине, полностью осуждая агрессию и войну со стороны России.

Кроме того, предприятие готово предложить работу беженцам из Украины, приехавшим в Латвию. Так, на работу могут рассчитывать инженеры, сантехники, электрики и представители других профессий.