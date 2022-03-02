Фото ⟩ RNP повесил на своем участке флаг в поддержку Украины. Но не так
Сегодня, 2 марта, центр обслуживания клиентов Rīgas namu pārvaldnieks на улице Мартиня, 7, украшал флаг в поддержку Украины. Правда, порядок цветов на нем был напутан.
Сегодня, 2 марта, центр обслуживания клиентов Rīgas namu pārvaldnieks на улице Мартиня, 7, украшал флаг в поддержку Украины. Правда, порядок цветов на нем был напутан.
Флаг Украины представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней - синего и нижней - желтого цвета. На флаге со снимка, очевидно, перепутаны цвета.
Фото было сделано примерно в 10 утра. Сейчас, возможно, флаг уже снят. Очевидец сообщил RUS TVNET, что оповестил участок, что они "не туда воюют".