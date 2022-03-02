Фото ⟩ RNP повесил на своем участке флаг в поддержку Украины. Но не так

Флаг Украины представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней - синего и нижней - желтого цвета. На флаге со снимка, очевидно, перепутаны цвета.

Фото было сделано примерно в 10 утра. Сейчас, возможно, флаг уже снят. Очевидец сообщил RUS TVNET, что оповестил участок, что они "не туда воюют".

