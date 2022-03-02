Ср, 2.03.2022
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Оярс Скудра, политолог

В бою под Харьковом погиб 19-летний украинский биатлонист

Под Харьковом во время боя с российскими оккупантами погиб биатлонист Евгений Малышев, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

19-летний биатлонист входил в национальную сборную команду среди юниоров. Участвовал в ІІІ зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, Швейцария. Два года назад Малышев решил на неопределённое время прервать спортивную карьеру и пошёл на службу в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по контракту. 10 марта ему должно было исполниться 20 лет.

"Федерация биатлона Украины сообщает о трагической гибели члена национальной сборной команды среди юниоров харьковчанина Евгения Малышева, 2002 года рождения. Спортсмен завершил свои выступления два года тому назад", - говорится в сообщении.

Федерация также выразила соболезнования семье и близким Малышева.

Свои соболезнования выразил также Международный союз биатлонистов (IBU), который осудил российские атаки на Украину и поддержку, оказываемую Беларусью.

На прошлой неделе организация объявила, что российские и белорусские биатлонисты будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в качестве нейтральных спортсменов.

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