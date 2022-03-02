Ср, 2.03.2022
Не хочется стыдиться, что во мне есть русская кровь, и чтобы своего происхождения стыдились мои русские друзья. Екатерина Певнева, журналист
Екатерина Певнева, журналист

Синоптики рассказали о погоде в первой половине марта

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В эти выходные, 5 и 6 марта, а также на следующей неделе в Латвии сохранится преимущественно сухая погода, но температура воздуха будет ниже, прогнозируют синоптики.

Небо лишь периодически будет закрыто тучами, в отдельные дни пройдут кратковременные осадки. Ветер от слабого до умеренно сильного часто будет дуть с севера.

Из-за облачности температура воздуха в ночь на четверг и пятницу на большей части территории страны не опустится ниже 0...-5 градусов, последующие ночи могут быть более холодными, а на следующей неделе в восточных регионах столбик термометра может опуститься до -15 градусов.

Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от -1 до +6 градусов, а в отдельные дни на следующей неделе мороз может держаться круглосуточно.

Уровень воды в реках продолжит падать, но на отдельных участках может подняться из-за ледообразования.

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