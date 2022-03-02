"Путин - это не Россия": Навальный призвал к антивоенным протестам. Каждый день

Политик призвал не быть нацией трусов и молчунов, которые делают вид, "что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины".

"Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских", - сказал Алексей Навальный.

По словам оппозиционера,

"Путин - это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, так это те 6835 человек, которые были задержаны, потому что - без всякого призыва - вышли на улицы с плакатами "Нет войне".

Дальше Навальный заявил, что больше нельзя ждать ни дня, и призвал выходить на улицы городов с антивоенными акциями: "Где бы вы ни были. В России, Беларуси или на другой стороне планеты. Выходите на главную площадь вашего города каждый будний день в 19:00 и в 14:00 в выходные и праздники".

"Если для прекращения войны мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки",

- сказал политик.