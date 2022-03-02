Бывший футболист сборной Латвии: "Мои родственники воюют в Украине"

"Война особенно жестока, если в неё вовлечены ваши близкие. Моя мама латышка. Мой отец украинец. Родственники моего отца воевали в Советской Армии во время Великой Отечественной войны, и я всегда вспоминаю их в мае. Они мои родственники", - написал 43-летний Рубин.

"Сейчас мои родственники воюют в украинской армии и борются с вторжением оккупантов. Двоюродный брат и сын двоюродной сестры. Я регулярно связываюсь с двоюродным братом. Я хочу, чтобы Путин прекратил войну", - заявил бывший футболист сборной Латвии.

Андрей Рубин - второй после Виталия Астафьева футболист по количеству матчей, проведённых за сборную Латвии. В футболке национальной команды он вышел на поле 117 раз и забил 10 голов.