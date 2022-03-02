В Москве в автозак посадили детей от 7 до 11 лет - они принесли цветы к посольству Украины

Две женщины и их пятеро детей принесли цветы к посольству Украины, чтобы выразить протест продолжающейся войне в Украине. Также дети нарисовали и несли плакат: "Нет войне".

Полицейские задержали их всех. Сначала женщин и детей "держали автозаке, потом привезли в ОВД Пресненское", где отобрали телефоны и собирались оставить на ночь. Матерям угрожали лишением родительских прав.

Задержанных освободили только после вмешательства адвоката. "Впереди суд, штрафы, родители боятся сами понятно чего", говорит старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова, которая стала очевидцем ситуации.