Видео ⟩ "Выносят абсолютно все". Люди в военной форме РФ мародерствуют в Украине. Крадут даже сейфы
За минувшие сутки от мародеров, одетых в форму российских военных, больше всего пострадал город Тростянец в Сумской области, сообщает Укринформ.
За минувшие сутки от мародеров, одетых в форму российских военных, больше всего пострадал город Тростянец в Сумской области, сообщает Укринформ.
Мародеры грабят магазины и дома жителей, рассказывает начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Больше всего в Сумской области пострадал город Тростянец. Мародерство достигло больших объемов, в основном воруют еду и одежду", - говорит Живицкий.
По официальным данным, мародеры ограбили магазин подержанной одежды, чтобы переодеться в гражданскую одежду.
- добавил Живицкий.
На видео, опубликованном в Instagram-канале Радио.Свобода видно, как некоторые из мародеров даже пытались похитить сейф.