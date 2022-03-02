Ср, 2.03.2022
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Лайма Вайкуле, певица

Видео ⟩ "Выносят абсолютно все". Люди в военной форме РФ мародерствуют в Украине. Крадут даже сейфы

ФОТО: Кадр из видео

За минувшие сутки от мародеров, одетых в форму российских военных, больше всего пострадал город Тростянец в Сумской области, сообщает Укринформ.

Мародеры грабят магазины и дома жителей, рассказывает начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

ФОТО: http://liveuamap.com/

"Больше всего в Сумской области пострадал город Тростянец. Мародерство достигло больших объемов, в основном воруют еду и одежду", - говорит Живицкий.

По официальным данным, мародеры ограбили магазин подержанной одежды, чтобы переодеться в гражданскую одежду.

"Мы подозреваем, что они не хотят возвращаться на родину",

- добавил Живицкий.

На видео, опубликованном в Instagram-канале Радио.Свобода видно, как некоторые из мародеров даже пытались похитить сейф.

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