Россию массово покидают спортсмены

Россию покидают и латвийские спортсмены. Так, например, баскетболист сборной Латвии Марек Мейерис решил не возвращаться в пермский клуб "Парма", а ещё один баскетболист Роланд Фрейманис - в команду "Нижний Новгород".

Российские клубы покинули также литовские игроки (Мариус Григонис, Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис) и главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис, который тренировал "Парму". Клуб из Перми покинули также американцы Джеремайя Хилл и поляк Марцель Понитка.

Другой клуб Единой лиги ВТБ "Уникс" остался без одного из своих лидеров - американца Айзея Канана.

"Матч ТВ" сообщает, что футбольный клуб "Локомотив" покинул главный тренер команды немец Маркус Гисдоль. Сообщается, что он это сделал без предупреждения, а о его отъезде руководству "железнодорожников" сообщил кто-то из ассистентов. Позднее Гисдоль объяснил свой отъезд событиями в Украине.

Контракт с московским футбольным клубом "Динамо" разорвал украинский тренер Андрей Воронин, а украинский вратарь "Урала" Ярослав Годзюр покинул команду из Екатеринбурга.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) тоже можно наблюдать массовые отъезды игроков. Финский нападающий "Салавата Юлаева" Маркус Гранлунд собрал форму и покинул расположение уфимского клуба.

"Не хочу ничего комментировать, но я действительно покинул Уфу", - сказал Гранлунд, который в текущем сезоне провёл 41 матч и набрал 38 очков.

Контракт с уфимцами расторг также канадский форвард Джефф Плэтт, который выступал в КХЛ с 2008 года. За время своей карьеры 36-летний канадец выступал за минское "Динамо", ярославский "Локомотив", московский ЦСКА, финский "Йокерит", екатеринбургский "Автомобилист" и уфимский "Салават Юлаев".

Покинуть КХЛ решил также американец Ник Шор, который расторг контракт с "Сибирью". 29-летний хоккеист был самым результативным игроком клуба - в 43 матчах ему удалось набрать 21 (5+16) очко.