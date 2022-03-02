У косметики Мadara новые этикетки - в поддержку Украины. В соцсетях бренд обвинили в разжигании ненависти

В своих публикациях в Instagram и Facebook бренд сообщил, что фасады магазинов компании были разукрашены в цвета украинского флага, а в некоторых магазинах были установлены "точки" для пожертвований, где можно приобрести продукцию с лимитированным дизайном. К публикации было добавлено и видео с новыми этикетками - тоже в поддержку Украины.

На некоторых бутылочках продукции были такие фразы, как "I STAND WITH UKRAINE", "SLAVA UKRAINE", "NO TO WAR", "UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL", "FCK PTN", "BE KIND". Но внимание многих привлекла надпись "Русский военный корабль ИДИ НА**Й".

(Варианты этикеток - на последнем видео)

Еще днем 2 марта - примерно до 15:30 - можно было прочесть комментарии - большинство из них были негативными. Среди комментариев были и написанные на латышском языке. Люди в основном высказывались против мата на этикетке, рассуждали об уместности использования слова "русский", а не "российский", а также обвиняли компанию в неподобающем в нынешнее время пиаре. В 16:40 комментарии в Instagram были закрыты.

Хоть комментарии в Instagram были отключены, в Facebook они еще остались - там под публикацией отзывы только на русском. Ниже приводим некоторые из них.

ФОТО: Facebook/madaracosmetics/

ФОТО: Facebook

Одна пользовательница Facebook написала отдельный пост по теме:

ФОТО: Facebook

На момент написания статьи аккаунт в Instagram @madaracosmetics_rus недоступен.

В свою очередь в 15:57 под публикацией Madara Cosmetics в Facebook появился новый закрепленный комментарий. В нем компания ответила на нападки пользователей (полную версию ответа на английском языке смотрите тут под постом). Бренд пояснил, что 100% средств за продажу данной линии пойдут непосредственно на благотворительность Ziedot.lv для поддержки украинцев.

"Во-вторых, нецензурная лексика здесь контекстуальна. Цитата исходит от украинских солдат на острове Змеиный и стала символом сопротивления, достоинства и мужества, даже когда смотришь в глаза смерти. Обратите внимание, что здесь речь идет о русских ВОЙСКАХ, а не о русских людях.

В-третьих, самый важный момент. Российская власть не равно русский народ. В нашей интернациональной команде люди разного этнического и иного происхождения собираются вместе и работают над достижением общих целей. У нас латышские, русские, украинские, литовские, эстонские, немецкие и другие корни. Мы разные, но есть вещи, которые нас всех объединяют. У многих из нас есть родные и близкие в Украине. Мы не должны и не будем молчать, когда российская власть нарушает любые границы человечности и здравого смысла. Самая большая сила нашей команды, как и сила Латвии и всего демократического мира, - это единство. Своими мыслями и действиями мы создаем и меняем дух общества.