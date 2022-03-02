Украинские беженцы получат в ЕС вид на жительство, право на работу и доступ к образованию

Европейская комиссия предлагает активировать директиву о временной защите, что позволит предоставить быструю и эффективную помощь людям, спасающимся от войны в Украине.

Как сообщает в среду пресс-служба Еврокомиссии, в соответствии с этим предложением тем, кто бежит от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, то есть им будет предоставлен вид на жительство, и они будут иметь доступ к образованию и рынку труда.

"В то же время комиссия также предлагает оперативные рекомендации, призванные помочь пограничникам государств-членов эффективно управлять прибытием на границу с Украиной, сохраняя при этом высокий уровень безопасности. Руководство также рекомендует государствам-членам создать специальные полосы экстренной помощи для направления гуманитарной помощи и напоминает о возможности предоставления доступа в ЕС по гуманитарным соображениям", -говорится в сообщении.

Комментируя это предложение, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала:

"Европа поддерживает тех, кто нуждается в защите. Всем тем, кто спасается от путинских бомб, рады в Европе. Мы обеспечим защиту тем, кто ищет убежища, и мы поможем тем, кто ищет безопасный путь домой".

В соответствии с процедурой ЕС должен принять предложение о временной защите, причем ранее Евросовет уже выразил широкую поддержку обеим мерам на внеочередном заседании в воскресенье, 27 февраля, и обязался обсудить эти два документа в Совете юстиции и внутренних дел в четверг, 3 марта.

После принятия временная защита начнет применяться немедленно и будет действовать в течение одного года. Этот период может быть продлен дважды на шесть месячных периодов на срок до года.